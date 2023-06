El sistema francès pot establir una nota de tall als alumnes de Troisième

Andorra la VellaEls canvis que podrien arribar en l'ensenyament francès aixequen cert neguit perquè s'acabarien aplicant a Andorra. El principal canvi a nivell pràctic és la possibilitat d'establir una nota de tall als alumnes de Troisième. Funcionaria com a un filtre. Aquells que no arribin al mínim hauran de passar a la Formació Professional o a un centre que no sigui de l'ensenyament públic francès. A Andorra, això significaria, amb els problemes que comporta pel tema de l'idioma, anar a l'ensenyament espanyol, poc probable, o a l'andorrà, on hi ha assignatures en francès. El Sindicat d'Ensenyament ha fet públic un comunicat on explica que hi ha una certa preocupació.

El ministre portaveu Guillem Casal ha indicat que va haver-hi una reunió recent entre les autoritats educatives dels dos països i la conclusió va ser que no hi ha cap dubte sobre la continuïtat del sistema.