'Skimming', la pràctica fraudulenta que roba dades de la targeta bancària

Andorra la VellaL’ús de targetes de crèdit per a totes les compres, incloses les petites, és cada vegada més comú, però també ho és el risc de ser víctima de la tècnica de skimming. Aquest mètode, utilitzat pels ciberdelinqüents, implica la còpia fraudulenta de les dades de la targeta, incloent-hi el número, la data de caducitat i el codi CVV.

Segons l’Agència Nacional Ciberseguretat, els caixers automàtics són objectius habituals per a aquesta pràctica, on els delinqüents poden instal·lar lectors falsos per recopilar la informació de les targetes dels usuaris. A més, les dades sostretes sovint són venudes a tercers en el mercat il·lícit d’Internet.

El carding, una tècnica associada a la còpia fraudulenta de targetes, implica realitzar petites compres esporàdiques per passar desapercebudes durant més temps a la víctima. També és comú que els ciberdelinqüents emprin aquestes dades per subscriure’s a serveis online, com plataformes d’estríming, amb l’objectiu de minimitzar les sospites de la víctima.

Els experts en ciberseguretat ofereixen diversos consells per protegir-se, incloent-hi la vigilància dels datàfons i caixers automàtics per a qualsevol signe de manipulació, evitar anotar el PIN i activar notificacions instantànies per a cada transacció amb targeta.

Malgrat l’augment dels pagaments digitals, amb 7.380 milions d’operacions amb targetes de crèdit anuals a Espanya, la ciberseguretat continua sent una preocupació per als consumidors.