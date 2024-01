Una societat del 'streamer' TheGrefg darrere de l'assetjament a una dona de 80 anys per desnonar-la

Andorra la VellaLa Plataforma per un Habitatge Digne ha fet públic que el youtuber TheGrefg està intentant fer fora una padrina de 80 anys d’un edifici que l’streamer va comprar i on no queden ja més inquilins. A través de les xarxes han fet públic que “el youtuber amb més de 18 milions de seguidors va adquirir un edifici a l’agost del 2020. Després de fer fora tots els inquilins, només hi queda una àvia amb un contracte verbal des del 1989., és a dir, anterior a la Llei d’arrendaments d’Andorra i, per tant, vitalici. L’àvia viu en aquest edifici des de fa 35 anys”.

En el text es critica les mesures que TheGrefg aplica a l’edifici per forçar que la padrina marxi. L’acusa d’arrencar finestres, deixar-ne d’obertes perquè l’edifici es geli i les canonades es gelin i la padrina no tingui aigua ni freda ni calenta. La Plataforma indica que l’àvia es va trobar el cap d’una nina decapitada a la porta de casa i ja fa quatre anys que dura aquest suposat ‘mòbing immobiliari’ per aconseguir que la padrina marxi de l’edifici.