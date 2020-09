Els pisters socorristes denuncien que fa mesos que intenten sense èxit constituir-se com a associació

L’Associació de Pisters Socorristes d’Andorra ( APSA) denuncia aquest dilluns en un comunicat que fa mesos que intenten sense èxit constituir-se com a associació, un retard que s'explica "per motius burocràtics" que no permeten adquirir l'autorització per part del Govern. El sector recorda que la primera sol·licitud presentada a l'executiu data de l'11 de desembre del 2019, mentre que el darrer intent és de l'1 d'abril d'aquest any. "En el context actual de pandèmia és més necessari que mai la regulació de la nostra professió", asseguren en el comunicat.



"L’objectiu principal és aconseguir professionalitzar el nostre ofici, per tal que l'administració pertinent reguli la nostra tasca i amb això tenir garantit un reconeixament integral dels riscos laborals al quals estem exposats", afirmen, ja que actualment, a Andorra, "el treball de pister-socorrista està considerat com un ofici sense necessitat de capacitació".



En aquest sentit, expliquen, "el treball dut a terme pels pisters-socorristes requereix de reciclatges anuals rigurosos de les tècniques i protocols d’actuació així com de les actualitzacions dels coneixaments", però l’administració "desconeix l’activitat precisa de la nostra feina i els riscos que comporta, als quals estem exposats des del minut 1 fins a l’últim de la nostra jornada laboral".



La professionalització de la seva activitat hauria de comportar, detallen, una " cadena d'avantatges": contractació de personal amb garantia de cobertura de seguretat, garantia de qualitat assistencial i una gestió acurada dels accidents laborals als quals estan exposat en totes les funcions professionals. És per això que creuen necessari la revisió de la Llei relativa a les estacions d’esquí i d’instal·lacions de transport per cable.