Les estacions sísmiques d’Andorra han enregistrat, aquesta passada matinada, els terratrèmols més forts de la crisi sísmica de Pamplona. Els dos sismes principals (magnitud 4.6 a les 00:02 i 4.4 a les 02:21) han pogut ser percebuts per la població andorrana, segons ha explicat el Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma). Precisament, l'ARA Andorra ha recollit un testimoni que han percebut el sisme.



"Eren les dotze de la nit, estava acabant de veure un programa de televisió que m'agrada i el sofà s'ha mogut, he tingut la sensació com si el sofà tingués rodetes i es desplacés una mica del seu lloc original. A més, tenia la persiana tirada i ha fet aquell soroll que fa quan comença a ploure i les gotes d'aigua impacten contra ella", ha explicat un veí d'Andorra la Vella. Malgrat això, no li ha donat més importància i tot seguit se n'ha anat a dormir, ja que en els darrers mesos no és el primer cop que passa un fet similiar, i a més, tampoc ha anat més enllà d'aquesta anècdota.

Les estacions sísmiques d’Andorra enregistren els terratrèmols més forts de la crisi sísmica de Pamplona d’aquesta matinada. Els dos sismes principals (magnitud 4.6 a les 00:02 i 4.4 a les 02:21) han pogut ser percebuts per la població andorrana @pcandorra @BombersAndorra pic.twitter.com/bZOFMqTnVN — CENMA IEA (@CenmaIEA) October 1, 2020

De la seva banda, l' Institut d'Estudis Andorrans (IEA) ha fet una crida per demanar els ciutadans que hagin percebut el terratrèmol que omplin una enquesta. "Ompliu aquest qüestionari i ens ajudareu a calcular les intensitats amb les quals s’ha notat el sisme a Andorra. No heu notat un terratrèmol però teniu constància que s’ha percebut al país? Ompliu igualment l’enquesta sísmica. Les vostres dades també són molt útils", expliquen des de l'ens.