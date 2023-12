Sol fins diumenge

Andorra la VellaEn aquests darrers dies, les pertorbacions continuen el seu recorregut per latituds altes, generant condicions meteorològiques variables a diferents parts del territori. Malgrat això, al Pirineu, l’estabilitat atmosfèrica persisteix, amb el sol com a protagonista, fins i tot amb el pas d’un front desgastat previst per demà, el qual només provocarà un augment de la nuvolositat diumenge, sense conseqüències significatives.

Pocs canvis en la situació meteorològica, marcada per la circulació zonal que deixa nuvolositat alta abundant i unes temperatures🌡️amb poques diferències altitudinals (poc gradient)

Demà dissabte tindrem més sol☀️, mentre que diumenge es tornarà a tapar☁️ pic.twitter.com/p5cPNS3ZZF — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 29 de diciembre de 2023

Les regions de latituds altes continuen sent escenari de pertorbacions que afecten els patrons meteorològics, generant canvis bruscos de temperatura i pluges disperses. Tot i això, la situació al Pirineu manté la seva tranquil·litat, amb un clima predominantment estable que ha conquistat la regió.

De cara als dies vinents, tot i que inicialment es preveia un canvi de temps, les últimes indicacions meteorològiques suggereixen que aquest canvi ja no arribarà abans de tancar l’any. Així, sembla que el Pirineu continuï gaudint de temperatures agradables i de jornades assolellades, mentre altres zones experimenten les fluctuacions pròpies d’aquesta època de l’any.