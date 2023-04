Les sol·licituds pel carnet de transport escolar per al curs 2023- 2024 s’obriran el 13 d’abril

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra en funcions d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, les tarifes del carnet de transport escolar per al curs 2023-2024, així com l’obertura de la convocatòria per sol·licitar-lo. El transport escolar s’adreça als alumnes d’ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir d’un radi d’un quilòmetre del centre escolar) i per als alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional que el seu lloc de residència sigui fora de les línies de transport públic.

Les noves sol·licituds i les renovacions es poden fer en línia a www.educacio.ad o presencialment al Servei de Tràmits de qualsevol parròquia entre el dijous 13 d’abril i el divendres 30 de juny del 2023 (data límit per poder demanar en línia). En aquests casos els preus són de 96,48 euros per 1 viatge diari i de 192,96 euros per 2 viatges diaris. Unes tarifes que s’han actualitzat en correspondència amb l’augment anual de l’IPC del transport. En aquest sentit, es recorda que els preus del transport escolar per al curs 2023- 2024 estan subvencionats pel Govern per un total del 85,85% del cost real del carnet de transport escolar. Una xifra que s’ha augmentat en un 2,53% en comparació amb la subvenció del curs passat. Aquesta subvenció global l’assumeix en un 83,04% el Servei de Transport Escolar i un 2,81% prové del Fons verd de la Llei 21/2018, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

El cost del Servei de Transport Escolar per alumne durant el curs escolar és 1.363,80 €. Per a les sol·licituds entrades a partir del 3 de juliol del 2023 –únicament es podran entrar de manera presencial al Servei de Tràmits de qualsevol parròquia–, la subvenció total serà del 74,56% (s’incrementa un 4,56% respecte al 70% del curs anterior) i els preus seran de 173,48 euros per 1 viatge diari i de 346,96 euros per 2 viatges diaris. Finalment, per a les sol·licituds fetes a partir del 2 de gener del 2024 i fins al final del curs escolar 2023-2024, l’usuari ha d’abonar 17,36 euros mensuals fins a l’acabament del curs escolar per 1 viatge diari, i 34,72 euros mensuals fins a l’acabament del curs escolar per 2 viatges diaris. Per a les sol·licituds entrades fins al divendres 30 de juny del 2023, els carnets es lliuraran a partir del dimecres 16 d’agost del 2023, al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda.

Per a les sol·licituds entrades a partir del dilluns 3 de juliol del 2023 i fins al divendres 4 d’agost del 2023, els carnets es lliuraran a partir de l’1 de setembre del 2023, al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda. En el cas de les sol·licituds que s’entrin entre el 7 i el 18 d’agost del 2023, els carnets es lliuraran a partir del 8 de setembre del 2023, al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda. I finalment, per a les sol·licituds fetes a partir del 21 d’agost del 2023, els carnets es lliuraran després de quinze dies naturals de l’entrada de la sol·licitud al Servei de Tràmits. Per recollir els carnets del transport escolar elaborats per al curs 2023-2024, els usuaris han de presentar el rebut del pagament del transport en paper o en format digital o bé mostrar un document d’identificació de l’alumne al Servei de Tràmits.