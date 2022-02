Del sol a la neu

Andorra la VellaDesprés d'un divendres assolellat i amb un ambient primaveral, aquest dissabte és previst que un front deixi nevades continuades a partir dels 1.100 metres. Una “cua de front”, segons el Servei Meteorològic d'Andorra, que deixarà un dia amb mala visibilitat i febles precipitacions que seran contínues durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. La cota de neu inicialment se situa als 1.100 metres però tindrà tendència a pujar fins als 1.500 al llarg del matí. A la tarda les clarianes s'aniran imposant progressivament de sud a nord per deixar una nit serena i amb un marcat descens de la temperatura.

Els ruixats, que s’aniran generalitzant, segons informa MeteoPirineus, afectaran a totes les comarques del Pirineu i Prepirineu fins al migdia o primeres hores de la tarda d’aquest dissabte. Amb el pas de les hores a la tarda, les clarianes aniran a més. La previsió dels mapes apunta a registres d’entre 5 i 15mm, però en zones de l’Alt Urgell, Solsonès, sud de la Cerdanya i Berguedà, els registres poden voltar els 20mm. Des de MeteoPirineus alerten que en algun moment la cota de neu es podria situar als 800 metres, per això recomanen “precaució” mentre es circuli per carreteres on i pugui estar nevant.

Segons el meteoròleg de l’ARA, Miquel Bernis, el front provocarà una baixada pronunciada de la temperatura, i aquest dissabte les màximes seran 10 graus més baixes que les de divendres en molts indrets. Aquest dissabte serà un d'aquells pocs dies de l'any en què l'ambient és més fred al migdia que a primera hora.

La setmana que ve es torna a presentar molt més primaveral que d'hivern. La temperatura no pujarà tant com la d’aquest divendres, però les temperatures tornaran a ser altes per a l'època, amb migdies de primavera i matins poc freds. El pròxim canvi de temps cal esperar-lo entre divendres i dissabte que ve, però aquesta vegada tampoc sembla probable una situació de pluges mínimament destacables o extenses. Encara hi ha incertesa però hi ha pocs indicadors que vagin en aquesta direcció.