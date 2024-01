Soldeu és el poble més car d'Andorra per nit d'hotel segons Forbes

Andorra la VellaLa revista Forbes ha fet un llistat dels preus dels hotels per a la gent que està anant a esquiar aquest hivern. Pel que fa a Andorra, Forbes situa com el poble amb un preu mitjà més elevat per nit a Soldeu (744 euros per nit). En segon lloc, es troba Incles (678 euros per nit) i en tercer Canillo (516 euros per nit). A Andorra la Vella és on més reserves s'estan registrant per part de ciutadans espanyols durant aquesta temporada d'esquí. En aquest cas, la mitjana de preu mitjà és inferior i queda en 181 euros per nit. L'estudi ha estal elaborat, segons Forbes, per la llista de preus de Booking.com.