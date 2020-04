El fons solidari rep dues donacions d'associacions que sumen 11.000 euros

El ministre portaveu, Eric Jover, ha comparegut aquest dissabte en l'habitual roda de premsa del vespre per donar a conèixer les últimes dades referents a l'evolució que pren la crisi de la Covid-19 al país. En aquest sentit, el ministre ha repassat les donacions per pagar les despeses extraordinàries arran de l'aparició de la malaltia. Així, ha destacat 10.000 euros per part de l'Associació d'Importadors i Exportadors de Carburants i 1.000 euros dels Castellers d'Andorra. En total, aquest fons solidari compta a hores d'ara amb més d'un milió d'euros.

D'altra banda, ha anunciat que s'ha aprovat un nou decret que ha sortit publicat al BOPA i que agrupa representants i sindicats del sector públic. Aquest decret és temporal i vinculat directament a la crisi de la Covid-19. La flexibilització de la jornada laboral i promoure el teletreball amb un marc legal és un dels pilars fonamentals d'aquest decret. En aquest sentit, tot el personal de l'administració pública podran dur a terme qualsevol altre tipus de tasca que no sigui la seva habitual en un dia normal.

Aquest decret busca també consensuar la relació familiar, per la qual cosa els pares i mares podran suspendre la seva activitat per fer-se càrrec del seu fill o d'aquella persona que requereixi alguna atenció especial. D'altra banda, Jover ha subratllat que aquelles persones que per la seva condició física siguin sensibles a la Covid-19 i no puguin desenvolupar teletreball, rebran el 100% de la contribució salarial. Amb aquest decret, el ministre ha demanat corresponsabilitat entre el sector públic i el privat.