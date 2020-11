La botiga solidària de la Creu Roja es trasllada a Santa Coloma

Tres mesos després de la seva inauguració, la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana canvia d'ubicació per guanyar espai i poder donar servei a més gent que es troba en risc o situació d'exclusió. Des del començament de novembre, la botiga s'ha traslladat a l'avinguda de Santa Coloma, 41-45, d'Andorra la Vella —a tocar de la seu social de l'entitat— i, com ja feia en l'anterior ubicació, ofereix en els seus prestatges diferents productes de primera necessitat: productes alimentaris no peribles, productes d'higiene, productes de neteja i productes per a nadons i infants.

Aquest servei, que en un primer moment es va crear per a les persones que a conseqüència del tancament temporal o definitiu d'empreses i negocis del país havien vist seriosament reduïts els seus ingressos, pretenia tenir una duració temporal limitada als mesos d'estiu. Però la prolongació dels ERTO i la disminució de l'activitat econòmica han dut l'entitat a mantenir aquest recurs amb l'objectiu de facilitar als membres de les unitats familiars més desfavorides una vida digna. La botiga s'abasteix gràcies a les aportacions puntuals de diferents productors, comerços i particulars, i a les provisions periòdiques dels supermercats Pyrénées Andorra, Super U – CCA o CompraBé.

A la botiga hi ha diferents productes que en aquests moments manquen o escassegen. Pel que fa a alimentació, són la llet de vaca o vegetal, els llegums, les conserves de carn, peix, verdura i fruita, la farina, el sucre, l'oli d'oliva i de gira-sol, les galetes, la xocolata, el cacau en pols, el cafè soluble, les infusions, la fruita seca, la melmelada, la mel, les begudes sense alcohol, les patates xips, els cereals d'esmorzar, les biscotes, els caldos, les sopes de sobre, la sal, el tomàquet fregit i el triturat, el puré, el paté, el quètxup, la maionesa, el vinagre, els sucs per a la canalla i per a adults i l'aigua.

També es necessiten productes d'higiene personal com xampú, gel, desodorant, protecció Covid-19, paper higiènic, pasta i raspalls de dents, sabó o gel de mans, compreses, tàmpax, maquinetes i escuma d'afaitar, bolquers i tovalloletes netejadores, esponges de dutxa, cotonets per a les orelles; i productes de neteja com detergent rentavaixelles, detergent per a la roba, bosses d'escombraries, lleixiu i desinfectant, netejavidres, desengreixant, pals de fregar, escombres, pales i baietes.

Les persones que vulguin donar algun d'aquests productes poden dur-los a la Creu Roja de dilluns a divendres entre les 8 i les 20 hores. El servei compta amb una coordinadora i un equip de voluntaris que a més de la neteja, inventariat i emmagatzematge dels productes, s'encarreguen de l'atenció i seguiment periòdic a les famílies beneficiàries.