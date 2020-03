La xarxa solidària de la Massana dona servei a una quinzena de persones

La xarxa solidària, creada arran de la iniciativa dels joves de la comissió de festes de la Massana, compta amb 27 joves que ajuden a l'àrea Social del comú i que es desplacen als domicilis de gent gran o de persones que es troben en un moment de dependència. En aquest sentit, el comú centralitza les demandes per telèfon i tramet les necessitats dels usuaris als joves, que s'encarreguen de fer la compra o anar a la farmàcia i portar els articles a domicili. Segons explica el comú en un comunicat, en aquests moments s'està donant servei a una quinzena de persones. A més, al llarg del matí s'ha realitzat una crida per la parròquia per fer màxima difusió d'aquest servei.

De forma paral·lela, l'àrea Social està fent una recerca activa de persones que podrien trobar-se en situació de vulnerabilitat a través de trucades telefòniques. Tal com indiquen des del comú, un cop es detecten les p ersones que viuen soles i sense xarxa familiar, se'ls fa un seguiment per comprovar el seu estat i les necessitats que puguin tenir.