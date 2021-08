El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat els mecanismes aplicats per l'executiu per incrementar el parc immobiliari de pisos de lloguer com la cessió al 0% i l'exempció de certs criteris de rehabilitació per a edificis vells que es transformin en immobles d'arrendament. Els problemes per trobar habitatges de lloguer a preu raonable, però, encara són evidents. Ens interessa la teva opinió. Són suficients els mecanismes impulsats per incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer?