Sort demana ajuda per troba un veí desparegut

SortL’Ajuntament de Sort he fet públic un “missatge d’emergència ciutadana” per a la recerca d’un home desaparegut. L’anunci concretament va adreçat a la gent del Pirineu i indica que “es busca al senyor Josep Català, desaparegut aquest matí a les 9h a Sort en un tot-terreny de color gris, si en teniu informació si-us-plau truqueu al 629 218 168”. En l’avís s’adjunta tant la fotografia de l’home com la del cotxe en el que es trobava suposadament quan ha desaparegut.