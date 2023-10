Sortida del Rusc al 29è Saló del Manga de Barcelona

Andorra la VellaEl Rusc d'Andorra la Vella ha organitzat una sortida per acudir a la 29a edició del Saló del Manga que se celebra a Barcelona aquest desembre. L'activitat s'ha pensat perquè els joves de 12 a 17 anys tinguin l'oportunitat de conèixer una de les cites clau per als aficionats al manga, l'anime i la cultura japonesa. Les places són limitades, i per poder assistir cal inscripció prèvia. El període per poder-se apuntar finalitza el pròxim dissabte, 4 de novembre.

La sortida es farà el diumenge 10 de desembre darrer dia de celebració del Manga Barcelona. El preu de l'activitat és de 20 euros per als joves de 12 a 17 anys residents a Andorra la Vella (per als no residents a la parròquia costarà un 25% més). El preu inclou el trasllat fins a la Fira de Barcelona Gran Via, on s'ubica el Saló des del 7 fins al 10 de desembre. Les reserves es poden fer enviant un missatge al Rusc al telèfon 611 842.

Aquesta sortida a Barcelona segueix l'objectiu del Rusc d'oferir propostes que vagin d'acord amb els interessos i les inquietuds dels joves. En aquesta línia, des del departament de Joventut es treballa per plantejar alternatives sanes i que els resultin atractives. Així, a les instal·lacions del Rusc a l'estadi Joan Samarra Vila s'organitzen tallers, xerrades i, darrerament, la Disco Jove. Al llarg de l'any, a més, es realitzen diverses sortides a França i Espanya i, fins i tot, estades de més duració.

Manga Barcelona celebra la seva 29a edició aquest any i es consolida com a una de les cites indispensables per als apassionats d'aquest món. El saló s'ha convertit en el punt de trobada de referència per a milers de fans de la cultura japonesa, una cita anual que atreu gent de tot arreu. Durant les quatre jornades, del 7 al 10 de desembre, a la Fira de Barcelona Gran Via es podran fer tallers de diferents temàtiques relacionades amb el Japó, concursos de 'cosplay', concursos d'ídols i també els de K-Pop, entre moltes altres propostes.