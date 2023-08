Starlight atorga al Parc Natural Comapedrosa la certificació al millor mirador estel·lar d'Europa

Andorra la VellaEl Parc Natural del Comapedrosa, a Andorra, ofereix un escenari excepcional per contemplar el firmament. Concretament, els miradors del Roc de la Sabina, a Arinsal, i del Coll de la Botella, a l'estació d'esquí de Pal Arinsal, destaquen com a llocs privilegiats per gaudir de l'astroturisme. Aquests miradors, d'accés fàcil, compten amb taules astronòmiques que t'ajudaran a identificar estrelles i constel·lacions.

La Fundació Starlight, mitjançant la seva certificació, avala aquesta informació. Aquesta certificació reconeix els espais amb una excel·lent qualitat del cel, que exemplifiquen protecció i conservació del cel nocturn.

De fet, el Comú de la Massana organitza activitats per observar el cel fosc tots els dimarts i dissabtes fins a finals d'agost. Monitors experts et guiaran en l'exploració del firmament i t'ensenyaran a reconèixer les seves meravelles.

Aquestes expedicions, d'unes tres hores de durada, són aptes per a totes les edats i no requereixen equipament especial, excepte un calçat còmode per caminar per la muntanya. Finalment, una sortida extraordinària amb telescopis està programada per al 30 de setembre des del pàrquing al costat del mirador del Roc de la Sabina. Una oportunitat única per meravellar-se amb la màgia de les estrelles a Andorra.