Stephen Hawking, Michael Jackson o Trump: Es fa pública la investigació a Epstein

Andorra la VellaLa Justícia de Nova York ha revelat informació impactant sobre els documents judicials del cas de Jeffrey Epstein, oferint una visió més detallada de les acusacions i les connexions influents d'aquest difunt multimilionari. Aquesta nova capa de revelacions ha posat de manifest històries inquietants i trànsit d'influències amb figures de renom mundial.

Dins d'aquests documents, destaca la declaració de Johanna Sjoberg, que assegura que el príncep Andrés d'Anglaterra va tocar-li el pit. Una altra testimoni anomenada "Jane Doe #3" afirma que tant Epstein com la seva exnovia Ghislaine Maxwell la van obligar a "fer el que el príncep li demanés". Malgrat aquestes acusacions, el príncep Andrés ha negat rotundament tots els càrrecs en contra seu.

Les declaracions també revelen una estreta relació entre l'expresident estatunidenc Bill Clinton i Epstein. Altres testimonis indiquen que Epstein també va tenir trobades amb Donald Trump o Michael Jackson, tot i que aquests han negat haver rebut qualsevol mena de massatge de la seva part.

Segons el Diari ARA, entre els documents hi ha un correu d'Epstein demanant ajuda a Maxwell per desmentir acusacions contra Stephen Hawking. Els noms implicats ja eren coneguts des del judici del 2021 contra la seva exparella. Els documents s'han desclassificat i inclouen uns 150 noms. La identitat de menors romandrà oculta. Dos individus han objectat i tenen temps fins al 22 de gener per explicar els seus motius. La primera sèrie de documents té al voltant de 1.000 pàgines. Aquests informes formen part d'un cas de difamació de 2015 presentat per Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, l'exnovia d'Epstein que, segons les acusacions, hauria col·laborat en els abusos a menors.

Epstein, arrestat el juliol de 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de noies al principi dels anys 2000, va suïcidar-se penjant-se a la seva cel·la d'una presó de Nova York a l'agost de 2019. El Departament de Justícia dels Estats Units va atribuir aquesta tragèdia a una sèrie de "negligències i errors".