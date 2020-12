L''stop lab' mòbil ha fet més de 5.500 tests a les parròquies

Al llarg d’aquests mesos un ‘stop lab’ mòbil ha recorregut les diferents parròquies duent a terme un total de 5.512 proves de detecció del coronavirus, una xifra a la qual cal afegir els 32.393 tests que s’han dut a terme entre els mesos de setembre i el 15 de desembre a l’'stop lab’ situat a l’aparcament del Prat de la Creu. El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha destacat que aquesta iniciativa “per apropar-nos a la ciutadania ha estat molt bona” i també ha subratllat la “bona acceptació” que va tenir, especialment a l’inici.

El punt on es van dur a terme un major nombre de proves va ser Encamp, amb 1.685. Cal recordar que aquesta va ser la primera de les parades que va fer l’’stop lab’ mòbil i que al poble encampadà hi va estar un total d’onze dies. En segon lloc es troben els 1.195 tests que es van fer durant onze dies, també, a Escaldes-Engordany. Des de llavors en cap de les altres ubicacions s’ha aconseguit la xifra del miler de proves si bé és cert que aquesta instal·lació s’hi ha estat menys dies. D’aquesta manera, es van fer 848 TMA a la Massana en sis dies i es van aconseguir 628 a Sant Julià de Lòria en set dies. 396 van ser les que es van fer al Pas de la Casa en quatre dies. A Ordino la ‘parada’ de l’'stop lab' durant quatre dies va acabar amb 290 proves; i 201 van ser les que es van fer a Santa Coloma entre el 8 i el 13 de novembre. A l’últim, a Canillo els quatre dies que es van efectuar tests van acabar amb la xifra total de 124. Fernández manifesta que hi pot haver diferents explicacions però que un dels factors que pot haver motivat que a poc a poc la participació en aquests tests a les parròquies hagi davallat pot tenir a veure amb el tancament de bars i restaurants i altres activitats, i, conseqüentment, la davallada de les interaccions socials, que potser han fet pensar a la ciutadania que no calia que es cribressin.

D’altra banda, i tal com s’ha esmentat, cal destacar que l’'stop lab' de Prat de la Creu ha arribat a 32.292 proves des del mes de setembre. Precisament aquest mes se’n van fer 4.382, sent el mes següent, l’octubre, quan es van fer més TMA, concretament 13.727. El novembre es va tancar amb 11.071 proves i 3.213 són les que es portaven a 15 de desembre.

Fernández destaca que per a ells ha estat tot un repte haver muntat tota l’operativa dels ‘stop labs’, que ha suposat la mobilització d’una quarantena de persones. Remarca que han aconseguit un “bagatge” important i subratlla, per tant, el fet que han pogut “créixer com a professionals i com a entitat”.

Ara continuaran treballant a l’’stop lab’ de Prat de la Creu on al llarg de les festes de Nadal s’incrementaran les taules disponibles perquè els ciutadans es puguin fer els tests després de les celebracions amb familiars o amics i a partir del 23 també estaran a l’‘stop lab’ mòbil que s’ubicarà a Escaldes-Engordany. Cal recordar, a més, que l’ONG ha pres part en l’estocatge dels tests d’antígens que els comuns han començat a distribuir aquests dies.