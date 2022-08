Stop Violències denúncia que la punxada a Sant Julià demostra que a Andorra hi ha una cultura de la violació

Andorra la VellaStop Violències, liderada per Vanesa Mendoza, ha fet públic el seu posicionament sobre la punxada que va patir una noia en la Festa Major de Sant Julià. I ho ha fet a través de la seva pàgina d'Instagram. El grup feminista considera que la punxada és un exemple de què la "cultura de la violació" està present a Andorra i se senten "molt fartes" de què se les critiqui per dir que al Principat hi ha instal·lada aquesta cultura.

En el text que acompanya posen en dubte el compromís de la policia i l'Hospital amb aquests casos i indiquen que "contacta amb nosaltres si la policia no et col agafar la denúncia, si a l'Hospital no et volen fer proves i si vols anar a denunciar". També critiquen que ni SAAS i Policia hagin fet un protocol per aquests casos quan ja estaven tenint lloc a Espanya.

I clouen dient que "s'ha de promoure que els homes no ens violin, la culpa no és nostra. Ens enfada molt estar així. Amb tot mentre canviem la societat i la cultura de la violació ens hem de protegir".