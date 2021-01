Un 'streamer' resident fa miques el seu rècord a Twitch amb un directe seguit per 2,5 milions d'espectadors

Un creador de contingut i 'streamer' espanyol resident al país, Grefg, ha fet miques aquesta nit de dilluns el rècord que ell mateix tenia de visualitzacions en directe a la plataforma Twitch durant la presentació en directe de la seva 'skin' –el vestit personalitzat que Epic Games dedica a alguns creadors de contingut que emeten en directe les seves partides– en aquest cas de Fornite.



El minut d'or de la retransmissió, que va durar unes quatre hores, va obtenir un pic de gairebé 2,5 milions d'espectadors, amb una mitjana de gairebé un milió de 'viewers'.

¡Vamos! @TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS — Twitch (@Twitch) January 11, 2021

Grefg ja va batre el rècord d'espectadors en directe el desembre passat, amb 660.000, amb un directe també de Fornite. En un més ha gairebé quadruplicat aquesta xifra.

Sueña a lo grande, trabaja duro y llega aún más lejos.



Dream big, work hard and go beyond and above.



❤💛🥺 pic.twitter.com/wp7DhAnzyH — Grefg =) (@TheGrefg) January 11, 2021

La fita ha estat comentada a tot tipus de xarxes socials i ha generat un debat sobre la conveniència que Andorra aculli aquest tipus de joves milionaris, que venen al país atrets per una fiscalitat menor en comparació a l'espanyola. De fet, Grefg va viralitzar un vídeo per anunciar que marxava d'Espanya per venir al país precisament, per la seva baixa tributació. Andorra ha estat tendència a Espanya durant el matí d'aquest dimarts a diverses xarxes socials, amb milers d'usuaris que han debatut i discutit sobre la conveniència, o no, que aquests joves, que creixen i s'eduquen a Espanya, marxin a pagar els impostos a un altre país quan esdevenen milionaris.

Buenos días, se ve que Andorra es TT por lo de Grefg y los impuestos.

Si tributa en otro país se supone que pagará los impuestos de ese país no? Que sean menos que en España, no significa que los esté evadiendo. Seguro que muchos harían lo mismo si pudieran. pic.twitter.com/69fCoSRRf3 — Mrmarinho98 (@Mrmarinho98) January 12, 2021

Andorra es TT por la skin de Fornite de The Grefg. Se ve que si eres ingeniero y vas a Alemania pq te ofrecen un buen contrato donde triplicas lo que cobras en España está bien visto, pero irte a Andorra a cobrar más, eres un traidor patrio. — Inversor Anonimo (@AnonimoInversor) January 12, 2021