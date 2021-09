Suñé inaugura el curs escolar demanant als mestres treball en equip

Andorra la VellaFa 10 anys era notícia...

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest dimarts al vespre l'acte inaugural del curs escolar 2011-2012. La ministra d'Educació, Roser Suñé, s'ha adreçat als docents per parlar de la importància de l'educació i del treball en equip. A més en l'acte ha participat el director de l'Institut de Recursos i Investigació per a la Formació de Barcelona, Antonio Zabala, que ha ofert una conferència sobre La pràctica educativa en un currículum per competències.

La ministra d'Educació, Roser Suñé, ha dirigit als docents del Principat un missatge de col•laboració i treball en equip. Ha manifestat la seva satisfacció per poder adreçar-se als mestres que desenvolupen la mateixa tasca que ella va triar fa anys, i els ha expressat la voluntat de treballar conjuntament.

Pel que fa a aquest curs escolar que va començar el passat dia 9 de setembre, Suñé ha indicat que es treballarà en el pla de renovació i millora del sistema educatiu que es vol començar a aplicar l'any vinent. A més ha afirmat que serà un any de reflexió en l'optimització dels recursos, i que s'avançarà en el conveni educatiu amb França. En aquest sentit ha avançat que la primera reunió amb la comissió mixta tindrà lloc a l'octubre.

L'acte inaugural ha comptat amb la conferència del el director de l'Institut de Recursos i Investigació per a la Formació de Barcelona, Antonio Zabala, que ha parlat de La pràctica educativa en un currículum per competències. L'eix central de la seva conferència ha estat que 'la funció bàsica de l'educador és millorar la seva pràctica'.