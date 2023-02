Supera el temor a dur lents de contacte

Posar-se lents de contacte per primera vegada pot ser, per alguns, un mal de cap perquè els fa por o, més aviat, cosa introduir quelcom no habitual als ulls. A més, els que són més reticents també tenen cert temor a provocar-se irritacions o infeccions als ulls fent un mal exercici a l'hora posar-se les lents de contacte. No obstant això, superar aquesta por és possible i un pot acabar portant lents de contacte amb èxit.

El primer pas a fer és visitar a l'optometrista. A Iblú, òptica Andorra hi treballa un equip professional que et receptarà les lents de contacte que millor s'ajustin a les teves necessitats. I és que s'ha de tenir en compte que la graduació de les ulleres és diferent de les lents de contacte. El mateix professional et farà una petita demostració sobre com adaptar correctament el producte als teus ulls. A més, la tecnologia de què disposa Iblú, òptica Andorra permet fer diferents proves abans que t'emportis les teves lents de contacte. El centre disposa de diferents tipus de lents de contacte: multifocals i monofocals.