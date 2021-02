Supercampió Toni Bou

Andorra la VellaLa pandèmia va obligar a ajornar unes setmanes l'entrega de premis del Campionat del Món d'X-Trial, però finalment els tres primers classificats de l'edició del 2020 –Toni Bou, Adam Raga i Jeroni Fajardo, respectivament– han pogut posar el punt final a la temporada rebent les medalles que els acredita com els millors esportistes d'aquesta modalitat. Durant l'acte d'entrega de medalles, a més, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha confirmat que la parròquia tornarà a col·laborar el 2021 amb la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) i la Federació Motociclista d'Andorra (FMA) per tornar a acollir proves de l'esdeveniment. "Espero que, si la pandèmia ho permet, aquest any puguem gaudir del talent d'aquests esportistes a Andorra la Vella", ha afegit, i si és possible, es buscarà apropar proves d'X-Trial anuals fins que la corporació finalitzi el mandat actual.

Toni Bou ha estat el gran protagonista de la jornada. Marsol ha estat l'encarregada de lliurar-li el trofeu de Campió del Món 2020 després que el pilot guanyés les cinc proves oficials. En total, compta amb 67 victòries en competicions mundials i és el catorzè títol que el català guanya de manera consecutiva. Després de rebre el guardó, Bou ha posat en relleu que la seva competitivitat li impedeix cansar-se de guanyar, i la seva voluntat és intentar superar-se cada temporada amb la finalitat d'aconseguir més títols.

Adam Raga, classificat en segona posició, ha declarat estar molt content per les sensacions d'aquests anys, malgrat que algunes proves 'indoor' no van acabar amb el resultat esperat. El pilot ha comentat que és difícil mantenir-se en un nivell alt tota la temporada, però en aquest cas "ho vaig aconseguir". La tercera posició de la temporada ha estat per Jeroni Fajardo, que després d'anys amb dificultats "vaig arribar [al campionat] en bona forma i vaig donar-ho tot", tot i que va ser inevitable que s'escapés algun podi.

Durant l'acte oficial també hi ha estat present la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, qui ha recordat que el Principat "fa una aposta molt gran a nivell esportiu per ser l'escenari d'aquestes competicions". És per això que ha agraït la confiança de la FIM i ha recordat que en el document de treball impulsat pel Govern sota el nom Horitzó23 ja es preveu reforçar l'àmbit esportiu al país. Amb tot, ha encoratjat els pilots a seguir treballant i s'ha mostrat esperançada perquè "aquest 2021 puguem tornar a viure aquests moments".