Les grans superfícies adapten horaris davant la crisi sanitària

Les grans superfícies comercials han anat adaptant els seus horaris a la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19. De manera gairebé generalitzada, tots han reduït les hores d'obertura al públic i també es dona un fet excepcional que es viurà per primera vegada aquest diumenge, el tancament. Així, es podrà viure el fet insòlit que un supermercat tanqui un dia a la setmana. Serà el cas de Magatzems Pyrénées, que ha pres aquesta decisió juntament amb l'adaptació dels horaris, tal com ja es va avançar, per afavorir que la gent es quedi a casa, perquè el personal tingui més temps de descans i també per destinar aquest dia a les tasques de neteja i desinfecció, que han de ser molt més exhaustives que en circumstàncies normals. La decisió de Pyrénées no serà secundada per diversos establiments, que han informat que malgrat l’emergència sanitària romandran oberts en diumenge.

Així, el grup Centre Comercial Andorrà (CCA) ha establert dos horaris diferents per als seus establiments. SuperU i Caprabo Illa, que tenen venda en línia, obren de dilluns a diumenge de dos quarts de deu del matí a les cinc de la tarda; en canvi, a Fresh Caprabo i UExpress, l'horari és més ampli, de dos quarts de deu del matí a les vuit del vespre, també de dilluns a diumenge. Tal com informen des del grup, aquests horaris s'han posat en marxa per diferents motius com poden ser optimitzar la seguretat a la botiga per a empleats i clients ja que permet evitar la concentració; per millorar la gestió de les comandes en línia; per una millor planificació i descans dels treballadors; per donar "un millor servei a la població" i perquè després de les dues primeres setmanes de les mesures excepcionals han constatat que és l'horari que "millor cobreix les rutines de compra de les persones en aquests moments excepcionals i el fan compatible amb la màxima seguretat tant de clients com d'empleats".

Tampoc E.Leclerc Hiper Andorra ni el Punt de Trobada tancaran portes els diumenges. Des del Punt de Trobada expliquen que estan obrint tots els dies de nou del matí a set de la tarda i que s'ha escurçat l'horari ja que s'ha aprofitat per donar vacances al personal i, per tant, ha estat necessari reajustar l'horari a la plantilla actual. Pel que fa a Hiper Andorra, obren els set dies de la setmana en horari de nou del matí a vuit de la tarda i manifesten que han pres aquesta decisió de no reduir l'horari d'obertura ja que d'aquesta manera s'evita que hi hagi concentració de persones.