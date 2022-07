"El tabac a Andorra o internet, mai a França"

El Pas de la CasaArthur és un estudiant originari de Clermont i estudia a Tolosa. Cada mes fa tres viatges a Andorra cada mes. Quan no pot els encarrega de forma il·legal per internet. Per tant, si no va al Principat a comprar no vol dir que en cap cas que l’adquireixi en un estanc francès. La raó és simple: deu euros el paquet. Deixa clar que amb aquest preu “de cap manera”.

Arthur comenta que puja al Pas de la Casa i adquireix dos cartons de tabac i s’omple les butxaques amb paquets de tabac d’embolicar. Amb cada viatge cobreix la necessitat dels vint dies vinents. “Fumo un paquet per dia i a Andorra em costa 33 euros i a França són cent, per la qual cosa estalvio 70 euros per cartó”.

Quan Arthur no era a Tolosa no viatjava a Andorra a comprar tabac. L’adquiria per internet. Els paquets “els envien embolicats amb paper d’alumini perquè no es detecti per l’escàner de la Poste i explica clarament que el tabac es pot comprar per aplicacions com Snapchat o Telegram, encara que el cartó és mer car i costa uns 70 euros”. El perill és que alguna vegada el paquet no ha arribat i Arthur tem que la duana el va detectar.

Detalla com en un dels viatges a Andorra sí va fer negoci. Va anar amb tres homes més i van entrar diferents cops a Andorra per comprar més cartons dels dos que estan permesos. Assegura que només ho ha fet una vegada.