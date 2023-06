Tall a la carretera a Juberri i pas alternatiu a Fontaneda per les esllavissades

Andorra la VellaLa tempesta que està castigant Sant Julià de Lòria està afectant a diferents parts de la xarxa viària on el Coex està treballant per normalitzar la situació. Mobilitat ha informat que hi ha hagut dues esllavissades. Una d'elles ha estat a la carretera CS-130 que ha quedat tallada a Juberri. La segona ha estat a la CS-140 i obliga a donar pas alternatiu als vehicles en la zona de Fontaneda.