El tall dels pagesos de l'accés a Andorra començarà dilluns al matí i durarà 24 hores

Andorra la VellaDilluns vinent, 3 de juny, els pagesos tenen previst tallar la carretera N-145 entre la Seu d'Urgell i Andorra per protestar per les condicions del món agrari i exigir mesures a les autoritats espanyoles i europees que reverteixin la crisi actual del sector. Tal com informa Ràdio Seu, la mobilització està anunciada a partir de les 10 del matí i durant 24 hores, cosa que implicarà que només es deixarà passar els vehicles d'emergència per la principal via d'entrada i sortida al Principat d'Andorra.

La protesta, que promou Revolta Pagesa i la Unió d'Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi), afectarà també altres punts fronterers de Catalunya, com la Val d'Aran, i no es descarta que pugui durar més dies, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

Els pagesos que promouen les concentracions en els accessos entre Espanya i França esperen que sigui una jornada "històrica" i "sense precedents". La mobilització compta amb el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles del País Basc, l'Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella la Manxa o Cuenca. A la banda francesa, s'hi suma el Moviment Independent Francès.

Peticions del sector agrari

El sector agrari i ramader vol que s'apliquin les "clàusules mirall" perquè els productes que s'importin els diferents estats europeus hagin de complir les normatives que han de respectar els productors espanyols, però també que es millorin les lleis de cadena alimentària. Una altra petició és que es faci efectiva la Llei de preferència de productes locals.

Pel que fa als impostos d'hidrocarburs, gas i electricitat, demanen que s'eliminin com ja s'ha fet en altres sectors. Finalment, els pagesos insten els governs espanyol i francès a "iniciar negociacions" per abordar les seves demandes i "trobar solucions satisfactòries".

Unió de Pagesos no se suma a la mobilització

Unió de Pagesos ha anunciat que no se sumarà a l'acció reivindicativa. El sindicat, que té representació majoritària a Catalunya, justifica el seu posicionament perquè considera que "no és legítim" mobilitzar-se en plena campanya electoral i aposta per altres mesures que ajudin a resoldre la situació que viu la pagesia. Una d'elles passa per un acord de col·laboració amb l'organització sindicalista de la Catalunya Nord Confederation Paysanne. Aquest dimecres a la tarda han signat un acord en què les dues formacions exigeixen que la Unió Europea aposti per un model de "pagesia familiar" en lloc de defensar "l'agroindústria".