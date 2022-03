Tall a l'avinguda Fiter i Rossell per treballs de pavimentació.

Escaldes-EngordanyL'avinguda Fiter i Rossell tornarà a tenir la circulació tallada entre l'encreuament amb el carrer Josep Viladomat i el carrer Cerqueda i Escaler els dies 7,8 i 9 de març. Els motius d'aquest tall serà pels treballs de pavimentació. Tal com informa el departament de Mobilitat a través de les xarxes socials, s'assegurarà el pas dels veïns de la zona.

El tall també provocarà afectacions a línies 5 i 6 d'autobús. Concretament, s'anul·len per aquests dies les parades La Trenca, Mitjavila i hotel La Pedrera i s'habilita una parada a l'encreuament entre el carrer Manel Cerqueda i Escaler amb l'avinguda Esteve Albert, així com una parada a la Rotonda.