Accident a l'avinguda Santa Coloma amb un vehicle bolcat

Andorra la VellaL'avinguda Santa Coloma s'ha tornat a tallar al trànsit aquest dijous arran d'un accidenta amb un vehicle bolcat a l'altura del número 63, molt aprop del punt on aquest dimecres es va produir l'atropellament mortal. El succés ha tingut lloc poc abans de les cinc de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del cos de bombers, la policia i del servei de circulació d'Andorra la Vella, a banda d'una ambulància del SUM, qui ha traslladat a la víctima, un home d'uns trenta anys, i únic ocupant de l'automòbil, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per avaluar la gravetat dels danys que hagi pogut sofrir. Es desconeixen les causes per les quals el vehicle ha bolcat, però testimonis de l'incident afirmen que el cotxe hauria xocat contra dos automòbils aparcats a la zona, fet que hauria provocat que hagi quedat cap per avall. Segons han informat des del centre mèdic escaldenc, l'home tan sols ha patit ferides lleus i contusions en una mà.