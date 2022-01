Tall per obres a l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria, a través de les xarxes socials, informa d'un tall puntual per obres a l'avinguda Verge de Canòlich. D'aquesta manera, el pròxim dilluns 24 de gener, entre les 9 i les 13 hores hi haurà una alteració en el trànsit en el tram final d'aquesta avinguda.

Concretament, les obres i el tall se centraran en la part final de l'avinguda que connecta amb la rotonda de l'avinguda Rocafort a la CG-1. Així, la circulació per l'avinguda Verge de Canòlich es desviarà pel carrer de Lòria i el carrer Carvajal de Hué fins a arribar a l'avinguda Rocafort.