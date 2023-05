Taller sobre les característiques dels fàrmacs dirigit a padrins

Andorra la VellaUna vintena llarga d'usuaris de L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà han pres part aquest dijous d'un taller preventiu sobre l'ús i l'abús dels fàrmacs, una xerrada que ha anat a càrrec de l'exmetgessa de família Rosa Pérez. Concretament, el taller s'ha centrat a donar a conèixer a les padrines i padrins com funcionen els medicaments, perquè es prenen i quines són les principals característiques dels més coneguts.

Precisament, Pérez ha posat en relleu que actualment hi ha un gran desconeixement dels fàrmacs per part de tot el conjunt de la població, no només entre el col·lectiu de la gent gran. "Ens prenem els fàrmacs perquè van bé, perquè el metge ens ho recepta o, de vegades, per voluntat pròpia, i aquí és quan considerem que és un abús", ha explicat.

Així doncs, al llarg dels tres quarts d'hora en què s'ha allargat la sessió, l'experta s'ha centrat a destacar la importància de saber com i quan s'ha de prendre cada medicament, quines funcions tenen cadascun i quins són els beneficis i els desavantatges que aporten. En aquest sentit, ha manifestat que tothom sap el funcionament d'allò que ingerim habitualment, com poden ser els aliments o l'aigua, però no succeeix el mateix amb els medicaments "i també ens els prenem".

Malgrat que l'explicació de Pérez no s'ha centrat en medicaments específics, una de les voluntats de la xerrada ha estat que la gent gran faci preguntes en relació amb aquells fàrmacs que té receptats i que es pren de manera habitual. "Els exemples els poso amb medicaments que pot ser que prengui part de la gent gran, però no especifico cadascun d'ells perquè això ho ha de fer el metge", ha dit.

Finalment, ha alertat els efectes molt negatius que pot representar per a una persona abusar dels medicaments, ja que "qualsevol d'ells té efectes secundaris i pot produir malalties greus depenent de la quantitat".