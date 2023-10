Tallers d’impressió 3D i làser, xarxes socials i disseny amb Canva, properes activitats a L’espai

Andorra la VellaCreand Fundació ofereix aquest mes de novembre una agenda d'iniciatives molt variada a les persones més grans de 60 anys. L'espai, el centre social d'activitats i formació adreçat a aquest col·lectiu, acull un taller d'impressió en 3D i làser com a principal novetat, així com un curs sobre el sistema operatiu Mac OS, un taller de Canva, un de xarxes socials, un altre de retoc fotogràfic i visites culturals.

És la primera vegada que s'organitza un taller sobre impressió en 3D i làser, en el qual s'aprendrà a crear dissenys virtuals para acabar imprimint objectes en tres dimensions o confeccionar cartells amb la tècnica del làser. La bona acollida ha fet que se'n programin dues sessions, els dies 13 i 30 de novembre, a les 16 hores.

En l'àmbit de les noves tecnologies, es durà a terme una nova sessió del taller de xarxes socials amb tauleta tàctil i telèfon mòbil, per gestionar Facebook, X (antic Twitter) i Instagram. Començarà el 6 de novembre i tindrà lloc els dilluns i dimecres, de 10 a 12 hores. També s'ha programat un curs de Canva, el programa de disseny per crear tota mena de projectes, com ara logos, pòsters, postals, collages de fotos o vídeos. També s'iniciarà el 2 de novembre i es farà els dilluns i dimecres, de 17 a 19 hores.

Aprendre a utilitzar el sistema operatiu Mac OS és un altre dels objectius dels cursos previstos. A partir del 2 de novembre, els dimarts i dijous, de 10 a 12 hores, els usuaris aprendran a fer servir el navegador Safari, l'iTunes i l'App Store. Finalment, per a les persones interessades en la fotografia hi haurà un taller de retoc fotogràfic que tindrà lloc els divendres a partir del dia 10, d'11.30 a 13 hores.

L'agenda del mes de novembre incorpora una visita guiada a l'exposició «Refugiats. Andorra país d'acollida» que es pot veure a Cal Pal de la Cortinada, el 7 de novembre, a les 11 hores i a les 16 hores. També, tallers creatius al Museu Carmen Thyssen Andorra, amb motiu de l'exposició 'Krhôma. L'univers emocional dels colors'. Es titulen 'El vandalisme de l'art urbà' (23 de novembre, a les 11 hores) i 'La poètica de la melangia' (28 de novembre, a les 16 hores).

Creand Fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d'activitats en el marc del programa 'Envelliment saludable', que complementa amb diverses propostes a través de la plataforma de formació virtual de L'espai.

Les places a les activitats presencials són limitades i s'adjudiquen per ordre d'inscripció. Les persones interessades s'han d'inscriure trucant al telèfon 868 025. Aquestes iniciatives tenen lloc a L'espai, situat a Escaldes-Engordany (c/ Josep Viladomat, 17, 1r).

Programa d'activitats per a les persones més grans de 60 anys

Creand Fundació organitza aquestes activitats amb l'objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir més benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre d'altres.