Talls al carrer de l'Obac i a François Mitterrand

Escaldes-EngordanyA través de les xarxes socials, Escaldes ha informat que aquest dijous hi haurà dos talls a la carretera. D'una banda, expliquen que la circulació romandrà tallada al carrer François Mitterrand entre l'avinguda de les Nacions Unides i l'avinguda Consell de la Terra fins al divendres, en acabar el dia. Tal com van exposar aquest dimecres, l'afectació és causada per l'emplaçament d'una grua. D'altra banda, la circulació es mantindrà tallada al carrer de l'Obac número 5 des de les 8:30 fins a les 13 hores i el tall tindrà lloc en el tram comprès entre el carrer Mossèn Guillem Adellach i l'encreuament amb l'avinguda del Fener a causa d'unes obres.