Talls de llum pel dijous arran de la inundació d'un pàrquing proper a l'església d'Escaldes

Andorra la VellaUna inundació poc després de les 13 hores d'aquest dimecres a les obres del nou aparcament que s'està construint a l'avinguda Carlemany davant de l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany ha afectat una estació transformadora (ET) soterrada que dona servei a 151 clients de la zona. S'ha produït un tall del subministrament elèctric d'aproximadament 11 minuts de durada que s'ha solucionat posteriorment.

Segons ha informat FEDA, actualitzant la informació al voltant de les 18:20 h, un cop buidada l'aigua de l'àrea afectada, l'equip de FEDA ha avaluat l'estat de l'ET i ha constatat que s'han de fer unes actuacions per normalitzar el servei. Les maniobres per reparar l'avaria obligaran a practicar talls de subministrament entre les 6 i les 7:30 h del matí d'aquest dijous.

Les interrupcions de subministrament afectaran edificis de l'avinguda Carlemany (n. 24, 26, 28, 41 i 45), el camí d'Ensucaranes (n. 3 i 5), la plaça Santa Anna, l'avinguda Copríncep De Gaulle (n. 1 i 2), el carrer d'Engordany (n. 1 al 16) i el carrer Santa Anna (n. 2 i 8). Els operaris treballen per minimitzar la durada d'aquestes interrupcions i garantir la normalització del servei tan aviat com es pugui després de l'incident d'aquest dimecres.