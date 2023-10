Tanca definitivament 8tv, que va qualificar tots els andorrans de narcotraficants

Andorra la Vella8TV ha tancat. Finalment, i després d'haver entrat en concurs de creditors, la mitjanit d'aquest dimarts la televisió privada de Catalunya ha anat a negre. La televisió privada catalana va protagonitzar una sèrie de programes abans de les eleccions andorranes per intentar influir en el resultat. El detectiu Francisco Marco i la presentadora Pilar Rahola van liderar una ofensiva on defensaven els posicionaments de l'entorn de BPA i exigien 'tabula ras' en totes els processos contra l'entitat a canvi d'aturar els atacs. Es van difamar polítics, batlles, magistrats, empresaris...

L'últim programa anunciat no es va arribar a emetre després de la indignació popular pel pamflet que es va fer circular abans dels comicis. Els indicis que les dues iniciatives formaven part d'un mateix pla per influir, pagats per algú, en els comicis van crear una pressió tan gran que es va aturar tot.

La televisió privada, propietat de Nicola Pedrazzoli, es va declarar en preconcurs de creditors al maig, just després dels comicis. L'administrador concursal va ordenar el tancament de 8TV a la mitjanit del dia 30 de setembre, perquè no s'acumulessin més pèrdues, però la Generalitat va negociar allargar-ne el tancament. El 4 d'octubre, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va anunciar l'inici d'un procediment administratiu d'extinció de la llicència corresponent al canal de TDT de l'empresa Emissions Digitals de Catalunya, SAU (EDICA). Ara, finalment, ha deixat d'emetre.