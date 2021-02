Tancament de l'aparcament de la Creu Blanca d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLes obres d'impermeabilització de la plaça de la Creu Blanca d'Escaldes-Engordany estan a punt de començar i des del comú d'Escaldes-Engordany han informat que, a partir del dilluns 22 de febrer, l'aparcament romandrà tancat al públic.

Els ciutadans que hagin de fer ús d'aparcaments a la zona podran trobar espais a altres equipaments comunals com el de l'Església, el de carrer de les Escoles i també l'aparcament del Pouader, destaquen des de la corporació comunal.

Així mateix, per garantir que els pares dels alumnes de l'escola francesa d'Escaldes-Engordany puguin portar els nens a escola i poder estacionar els vehicles, es disposarà tota la zona d'estacionament de quinze minuts (al llarg de tot el costat dret del carrer Copríncep de Gaulle), així com de l'aparcament situat al Pessebre 21, entre les vuit i les deu del matí i de quatre a les sis de la tarda, amb caràcter gratuït.

Pel que fa a la circulació no hi haurà cap afectació, però es disposaran efectius del servei de circulació comunals per a la regulació del trànsit, informació i control del correcte funcionament del dispositiu.