El tancament d’escoles, a debat

Cada dia són més les veus que demanen un confinament de la comunitat educativa a tot Europa. Les autoritats sanitàries i educatives del vell continent asseguren que no es plantegen, de moment, tornar a tancar les escoles, però alhora observen de prop la possibilitat que fins a final d’any les classes presencials donin pas a les virtuals.

A Andorra, on aquesta setmana hi ha vacances escolars, l’opció de tornar a tancar els centres educatius no està en cap cas en el full de ruta. No obstant, la comunitat mèdica veu i viu amb preocupació l’increment de contagis al país, tant dins com fora de les escoles. El tancament d’aules, si la situació empitjorés extremadament, seria la darrera opció ja que primer es buscarien alternatives o es prendrien altres mesures que permetessin als menors continuar anant a classe, i sobretot “per evitar que els nens i nenes tornin a passar per una situació que els estressa i els perjudica en el seu desenvolupament personal”, expliquen a l’Ara fonts de l’escola andorrana.

El físic i investigador, Roberto Battiston, una de les veus científiques més rellevants a Itàlia, ha alertat aquest cap de setmana que “les escoles no són segures”. En la seva opinió, la seva reobertura ha estat “un potent amplificador de la infecció”. Si bé deixa clar que no ha estat necessàriament a causa de defectes en els protocols ni l’organització de l'activitat als centres educatius, Battiston destaca que milions de nens a tota Europa han començat a sortir amb regularitat per anar a l’escola “portant amb ells els efectes dels seus hàbits, esports, transport o activitats extraescolars". El físic italià afegeix que es produeix un “efecte amplificador” que afecta professors i treballadors de les escoles i, alhora, a les famílies i a la societat en general.

A Espanya, amb l’estat d’alarma recent decretat, i a França, on ja s’apliquen mesures com el toc de queda, únicament es tanquen de manera puntual aquelles escoles on es registren brots significatius. En aquest sentit, de moment tampoc es preveu el tancament generalitzat de centres educatius, a excepció de les universitats, moltes de les quals estan canviant les classes presencials per les virtuals.