Les tarifes elèctriques s'incrementaran un 4,2% el 2024

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el decret de modificació de les tarifes elèctriques per al 2024, que preveu un increment homogeni del 4,2% per a totes les tarifes, excepte la bonificada. La proposta de modificació de tarifes presentada per FEDA, validada per l'executiu, es fonamenta en la necessitat de recuperar la capacitat econòmica de l'empresa pública per poder completar les inversions necessàries plantejades per avançar en la transició energètica i alhora protegir l'entitat dels riscos que genera la volatilitat de preus dels mercats energètics.

A més, la decisió té en compte el manteniment de la competitivitat de les tarifes, la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat i el foment de l'estalvi energètic. Cal recordar que el no repartiment de dividends de FEDA i la gestió dels contractes de compra d'energia, també contribueixen a la generació de caixa necessària per a les inversions.

L'increment tarifari aprovat és el mateix que es va projectar en el pressupost de FEDA per al 2024, en base al càlcul de l'IPC existent en el moment de l'elaboració. Encara que la inflació ha augmentat, les previsions d'evolució dels preus dels mercats energètics són més contingudes del que s'havia previst en el pressupost i per això l'increment de tarifes no s'eleva fins a l'IPC previst.

Entrant al detall, l'augment de tarifes serà del 4,2% tant en el terme d'energia com en la potència i s'aplicarà per igual a tarifes domèstiques, professionals i a les distribuïdores. L'única excepció seran les tarifes bonificades, que es tornen a congelar per continuar protegint les famílies en risc de vulnerabilitat. Les famílies amb tarifa bonificada i amb un consum mitjà pagaran al tomb de 24 euros gairebé la meitat respecte d'una factura sense bonificació.

L'aplicació homogènia de l'increment permet mantenir la diferència entre els trams de més consum i els de menys i així afavorir l'estalvi energètic. A més, les noves tarifes busquen preservar també la competitivitat respecte als països veïns, ja que en tots els casos es mantenen per sota de la mitjana europea. En concret, pel que fa a les tarifes domèstiques, la mitjana europea se situa un 70% per sobre; les tarifes a França se situen un 35% per damunt, i a Espanya, on les fluctuacions de preus son constants, continuen sent sensiblement superiors.

Actualment, a Andorra la tarifa mitjana dels clients domèstics tipus sense calefacció elèctrica i amb un consum mitjà de 250 kWh se situa al tomb dels 40 euros i, per tant, l'increment previst estarà al voltant d'1,7 euros al mes. En el cas de famílies amb calefacció elèctrica i un consum de 800 kWh la factura estimada és de 122 euros i l'increment al tomb dels 5,2 euros.

Pel que fa a clients professionals, en els consums més baixos l'increment serà d'uns 10 euros, en els mitjos (botigues o restaurants) d'uns 50 euros, i per a les grans superfícies estarà al tomb de 350 euros.