Tasques de senyalització a Nagol i Aixirivall

Sant Julià de LòriaEl Servei de Circulació del comú de Sant Julià de Lòria continua condicionant la senyalització a les carreteres per garantir una conducció segura a tots els indrets de la parròquia. Segons ha informat aquest dissabte la corporació a través de les xarxes socials, el personal està treballant actualment en les tasques de senyalització dels quarts de Nagol i Aixirivall. L'objectiu, segons ha especificat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, "és conscienciar els conductors de la importància de respectar la velocitat", amb la màxima finalitat de "garantir la seguretat de la ciutadania".

D'altra banda, la consellera de Desperta Laurèdia, Maria Àngels Aché, ha aprofitat la mateixa plataforma per denunciar "una sèrie d'actuacions incíviques" al llarg dels darrers mesos al Coll de la Plana. La representant comunal ha recordat que "l'incivisme ens costa car i repercuteix en les finances comunals". És per això que Aché advoca per engegar "un treball transversal de sensibilització" i, si és necessari, "també de sanció".