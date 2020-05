Els taxistes, en contra de posar mampares de protecció als vehicles

Si un viatja a l’estranger, sovint comprova que la majoria dels taxis del Regne Unit, els Estats Units, l’Amèrica Llatina o l’Àsia tenen una mampara de metacrilat entre el conductor i els seients del passatger. Fins ara, aquesta separació transparent feia de barrera protectora per garantir la seguretat dels taxistes, però amb l’arribada del coronavirus ha cobrat un nou sentit. A més d’evitar atracaments, també impedeix possibles contagis de Covid-19.

A Andorra, fins abans de la pandèmia no hi havia cap taxi que tingués una mampara de metacrilat perquè “no hi havia necessitat”, asseguren des de l’ Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), i només un 10% dels 80 taxistes que hi ha al país han decidit instal·lar-la la darrera setmana. El president de l’ATA, Felipe Ferrera, ha assegurat a l’ ARA Andorra que, en conjunt, no estan d’acord en posar mampares de plàstic que els separin dels clients ja que “entre el conductor i el seient del passatger ja hi ha suficient distància per garantir la mesura sanitària establerta pel Govern”.

Segons ha pogut saber aquest rotatiu, a principis d’abril l’ executiu hauria suggerit a l’ATA la instal·lació d’aquests protectors, “i ens van dir que estaven mirant de posar-ho per decret”, asseguren des del sector del taxi.

La instal·lació d’una mampara de metacrilat en un vehicle pot oscil·lar els 90 euros. Tot i que no és obligatòria, els taxistes han de garantir la disposició de gel hidroalcohòlic al ser un espai de servei públic.