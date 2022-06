El Teatre Comunal tancarà si els propietaris no accedeixen a baixar el preu del lloguer

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 4 de juny de 2012, va ser notícia...

L'edifici del Teatre Comunal necessita reformes. No està adaptat com cal per a l'accés a les persones amb discapacitats, s'han de revisar els sistemes de seguretat i cal renovar o reformar el material escenotècnic. Totes les reformes i manteniment són necessaris i obligatoris, i el Comú d'Andorra la Vella ha calculat que per poder-hi fer front necessitaria entre 30.000 i 50.000 euros.

La difícil situació econòmica per la que passen totes les administracions públiques, inclòs el Comú d'Andorra la Vella, impedeix que es pugui invertir aquesta quantitat per mantenir l'espai, i per això s'ha demanat als propietaris que rebaixin el lloguer. Actualment la corporació paga uns 3.000 euros al mes, i s'ha demanat que es rebaixi la quantitat notablement per poder pagar el lloguer i les despeses necessàries.

Segons ha explicat la directora de Cultura i Participació Ciutadana, Patty Bafino, a l'ANA, però, de moment no s'ha rebut cap oferta al respecte. Sembla ser que els propietaris del local no estan predisposats a rebaixar la quota, tot i que 'tampoc no s'han tancat en banda'.

Així, la corporació ha decidit que si no hi ha una altra resposta, en un termini de quinze dies s'enviarà una carta als propietaris informant-los de la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament. Si els propietaris no cedeixen, el Teatre Comunal tancarà en breu.

Des de la corporació, Bafino ha assegurat que 'la nostra voluntat no és tancar-lo', però que calen unes reformes que ara no es poden assumir. Si s'hagués de prendre aquesta mesura, però, la directora de Cultura assegura que no es perjudicaria als artistes ni al públic. Els espectacles que s'ofereixen actualment al Comunal es podrien celebrar al Centre de Congressos de la capital o al Centre Cultural la Llacuna, i 'tothom tindria espais'. Això sí, Bafino reconeix que es perdria aquest teatre i les seves condicions característiques que voldrien poder mantenir.