En marxa el telèfon solidari 828 per combatre els efectes de la Covid-19

El Govern i Andorra Telecom han posat en marxa aquest dijous el número d’SMS 828 destinat a recaptar fons per combatre els efectes de la Covid-19. Els ciutadans que vulguin fer-hi una donació poden enviar un SMS curt a aquest número amb la paraula 'ajuda' que permetrà fer una aportació de dos euros. Aquests diners seran usats per l’administració per “pagar material sanitari o ajudar els col·lectius més sensibles, com la gent gran o persones amb afeccions més específiques que els fan més vulnerables”, tal com ha apuntat el ministre portaveu, Eric Jover.

El Govern ha articulat diverses vies per donar resposta als ciutadans, associacions i empreses que hi han contactat per oferir suport econòmic. “Saben que els recursos de l’Estat són finits i que hi ha moltes necessitats”, ha explicat Jover. A més del número d’SMS s’ha obert comptes específics de suport a tots els bancs del país “per poder donar resposta a aquesta solidaritat de la ciutadania i el teixit empresarial”.