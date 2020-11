El teletreball només ha fet baixar la mobilitat un 12% els dies laborables

El teletreball imposat pel Govern durant aquestes dues darreres setmanes per als llocs de treball que així fos possible només ha reduït la mobilitat un 12% de mitjana els dies laborables respecte a l'any passat a la vall central, d'orient i del nord, segons dades del departament de Mobilitat. En canvi, el cap de setmana, amb motiu de la impossibilitat dels turistes d'accedir a Andorra per les dues fronteres, la baixada ha estat més notable, un 31% de mitjana, segons la zona. Si ajuntem les dades dels dies laborables i el cap de setmana, la baixada en el conjunt de les dues primeres setmanes de novembre oscil·la entre un 13 i un 19%, també segons la zona.

Si anem al detall pel que fa als dies laborables, a la vall central (zona de l'Obac), la disminució ha oscil·lat entre el 7 i el 17%, mentre que a la vall d'orient (zona de FEDA) s'ha mogut entre el 10 i el 20%. Quant a la vall del nord (Serra de l'Honor), la baixada ha estat entre l'1 i el 16%. Si agrupem les xifres entre els laborables i els caps de setmana, a la vall central la davallada és del 18%, a la vall d'orient també del 18%, mentre que a la vall del nord del 13%.

651x366 Comparativa de dades de mobilitat a la vall central i a la vall d'orient. / MOBILITAT Comparativa de dades de mobilitat a la vall central i a la vall d'orient. / MOBILITAT

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), per la seva banda, no disposa de dades sobre el compliment del teletreball obligatori imposat pel Govern per fer baixar la corba de contagis de coronavirus, tot i que assegura que els socis de l'entitat l'apliquen "sempre que és possible", prioritzant els treballadors que han de tenir cura d'infants i persones vulnerables.

Pel que fa a les dades del trànsit a les dues fronteres, la davallada de les xifres respecte a l'any passat s'enfila fins a gairebé el 100% en alguns casos, tant pel que fa a les entrades com les sortides de la frontera hispanoandorrana. Així, el percentatge oscil·la entre el 91% i el 34%. De mitjana, la diferència respecte a l'any passat és del 67%. Per últim, pel que fa a la frontera francoandorrana, la davallada es mou entre el 97% i el 73%, sent la mitjana un 85%.