Temperatures màximes al gener amb 20,6 graus

Andorra la VellaL'onada de calor que s'està vivint aquest gener ha tingut la màxima expressió en el rècord històric de temperatura més alta en aquesta època. Per primer cop a la història s'ha arribat als 20,6 graus en un mes de gener a 1.455 metres. Concretament, a l'estació de les Salines. La situació és extremadament preocupant, no només perquè s'hagi batut un rècord de màxima temperatura quan Andorra necessita fred i neu, sinó que el més impactant és la forma en què s'ha superat. Al 2007 es va establir la marca més alta amb 18,5 graus. Significa que s'ha superat amb una diferència de més de dos graus. i el pitjor pot estar per venir perquè el pic de l'onada de calor arribarà en els propers dies i es podria tornar a batre el rècord

Les temperatures: 9.7° Port d'Envalira 2408m, 16.0° Bordes d'Envalira 1935m, 19.5° Andorra La Vella 1113m i 20.6° Les Salines 1446m.