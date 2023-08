Les temperatures pujaran un grau per dia fins diumenge

Andorra la VellaLa previsió meteorològica per aquesta setmana en la zona pirinenca indica que hi haurà una nova pujada de les temperatures amb un increment progressiu a partir de demà. Segons Meteopirineus, des de demà i fins el diumenge es preveu que la temperatura augmenti un grau cada dia. Cap al final d'aquest cicle arribarien els últims dies de més calor aquest estiu. El pic màxim se situaria entre diumenge i, possiblement, dimarts vinent. El canvi de temperatures amb una baixada sensible arribaria cap el 22 d'agost.