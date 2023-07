Temperatures que superen els 20 °C deixen una nit tropical a bona part del territori

Andorra la VellaLes temperatures mínimes d'aquesta nit de dilluns a dimarts han tornat a deixar xifres rècord. D'aquesta manera, tal com publica el Servei Meteorològic, la mínima a l'estació de la Comella (20 graus) representa la mínima més alta registrada en un mes de juliol, superant els 19,4 graus del 2015. Així mateix, també supera el rècord per a un mes de juliol a l'estació d'Engolasters, superant el registre càlid del 1983.

Tanmateix, s'indica que la calorada d'aquesta matinada, amb inversions tèrmiques estivals que han deixat nits tropicals a tres estacions meteorològiques, han deixat valors de 20,5 graus a Engolasters i de 20,1 graus a Aixàs.

Per a la jornada d'aquest dimarts s'espera el dia més càlid de la setmana i del que es porta d'any a conseqüència de les altres pressions que afloren del nord d'Àfrica. En aquest sentit, les màximes poden fregar els valors més alts d'algunes sèries històriques, com ja ho han fet les mínimes.

Cal recordar que aquest dilluns a la tarda el departament de Protecció Civil va activar una prealerta per calor després de l'avís taronja emès pel Servei Meteorològic hores abans.

Per prevenir la calor, es recomana hidratar-se amb aigua fresca i limitar l'activitat a l'aire lliure a les hores de més calor, així com reduir les activitats intenses, sobretot al migdia. També es recomana abaixar les persianes de les finestres on toca el sol, i obrir-les durant la nit i la matinada per refrescar els espais.

Cal evitar sortir de casa durant les hores de màxima calor, romandre a les zones més fresques de la casa i, en cas de sortir al carrer, portar roba lleugera, freqüentar llocs climatitzats i protegir el cap amb alguna gorra o barret.

Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratar-los sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit. Durant els desplaçaments en cotxe han de beure aigua i en cap concepte s'han de quedar sols als vehicles.

També cal recordar que s'ha d'estar pendents de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-los un cop al dia i ajudar-los a seguir aquests consells.