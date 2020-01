La tempesta ‘Gloria’ arribarà entre dimecres i dijous amb poca intensitat

Tot i la incertesa en els models meteorològics, des del Servei Meteorològic Nacional informen que entre dimecres i dijous hi haurà nous episodis de precipitacions a causa de l'arribada de la tempesta 'Gloria', que es preveu que tingui poca intensitat quan arribi a Andorra. Així, les precipitacions començarien el dimecres al migdia de manera feble, amb cota de neu a partir dels 1.700 metres i, a mesura que vagi entrant la nit, serien més intenses durant tota la matinada de dijous.



La cota de neu al llarg de tota la nit de dimecres a dijous se situarà entre els 2.000 i els 2.100 metres, i les precipitacions seran més intenses a l' extrem est del país, tal com apunten des del Servei Meteorològic Nacional, i es mantindran fins al migdia del dijous dia 23. Pel que fa al vent, apunten que no es repetiran els episodis viscuts aquest cap de setmana, en què sobretot diumenge va arribar a haver-hi màximes de 116,6 km per hora a les Fonts d'Arinsal. Tot i així , el vent es mantindrà amb menor intensitat i serà més sec.