La tempesta va inundar la comissaria dels Mossos a la Seu

La Seu d'UrgellLa tempesta d’ahir a la Seu va deixar una precipitació acumulada de 24,5 mm i els Bombers van rebre una desena de trucades per petites inundacions, entre les quals a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, en concret, al pàrquing, que durant una estona també va afectar l’ascensor.

Els altres avisos van ser per la inundació dels baixos d’una casa, sempre, segons les fonts dels Bombers, amb alçades que no van superar el pam; a la zona de les caravanes de la festa major, on van netejar l’embornal i es va solucionar el problema; a la cuina d’un restaurant i en un ascensor, entre d’altres. Tots es van produir entre 3/4 de 8 del vespre i les 11 de la nit.

A Organyà, es va produir el despreniment d’una pedra de 70 quilos a la C-14. L’avís va arribar a 1/4 de 9 del vespre.