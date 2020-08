Les tempestes de les darreres hores provoquen incidències al país

Les fortes tempestes de les darreres hores han provocat incidents a diferents punts del país i han deixat imatges curioses com la de l'estació de Vallnord-Pal Arinsal, on la forta pedregada ha deixat el terra de les pistes emblanquinat. D'altra banda, un dels altres punts on hi ha hagut desperfectes ha estat a la parròquia de Sant Julià. Des del servei meteorològic nacional ja s'havia declarat avís groc per tempestes al Principat, principalment a l'est i al sud del país.

El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha anunciat a través de les xarxes socials que les pluges torrencials han provocat petits desperfectes a la parròquia. En aquest indret hi ha hagut d'actuar els bombers d'Andorra, el COEX i els serveis comunals i a hores d'ara ja es troben reparats. A més els bombers i el COEX també han hagut d'actuar per treure rocs que havien caigut a la carretera d'Os de Civís.