Una segona temporera argentina lloa l'eficiència del Govern i desmenteix la seva compatriota

Si aquest dimecres sorgia la polèmica arran de les declaracions d'una temporera argentina que criticava l'atenció que està rebent per part del Govern i on assegurava haver de pagar 300 euros per a fer-se la prova de la Covid-19, aquest dijous una compatriota seva -també resident al país- l'ha desmentit. A través del mateix canal de televisió argentí, aquest segon testimoni lloa la ràpida actuació de l'executiu andorrà per posar fre a l'expansió de la malaltia gràcies a les mesures preventives que Andorra va implementar des de fa temps. També es felicita pel cribratge poblacional que començarà a finals de la setmana vinent i que tindrà en compte tots els residents i treballadors del país, inclosos els temporers. És per aquest motiu que ha titllat de "bogeria" que s'hagi de pagar cap import per a fer-se la prova.

En la seva intervenció, la jove envia un missatge de tranquil·litat a totes les famílies dels temporers argentins que en aquests moments estan al país i que no poden tornar a casa, assegurant que "aquí ens ajuden molt i estan pendents de les nostres necessitats". Així, també recorda que des d'aquest dijous el Principat ja ha començat amb certes mesures de desconfinament, que van acompanyades de l'ús obligatori de mascaretes. "El Govern està prenent mesures molt ràpides i eficients perquè tot torni a la normalitat", sentencia.

Cal recordar que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, també va desmentir aquest dimecres les declaracions de la noia assegurant que les seves paraules són "falses" i que, en cap cas, el Principat ha fixat als andorrans com a prioritat a l'hora de tractar-los.